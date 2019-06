Wilton Bezerra: "O tricolor foi bravo"

Atlético e Fortaleza escolheram as armas. O time da casa atacou e o visitante se defendeu, num campo de gramado artificial e pegajoso.

O tricolor sonhou com contragolpes fartos e isso não ocorreu, porque a bola esteve mais com o rubro-negro da Baixada.

Quem tem mais posse de bola tira um bom naco de ações do adversário.

Osvaldo e Marcinho, à frente, esperavam pela chegada do restante da cavalaria – Carlinhos, Marlon e Romarinho.

Os primeiros chutes a gol foram do tricolor, mas as situações de gol foram de Nikão e Léo Pereira, para o Atlético. Na última finalização, a bola estourou na trave.

Embora atacando com o maior número de jogadores, o Furacão não teve muitas razões para se orgulhar, diante de um adversário que usou o coração como expressão.

Na segunda fase, a repetição de cenário: persistência versus resistência.

Mesmo oprimido, o Fortaleza quase marca com Carlinhos, na primeira grande defesa do goleiro Santos. Enquanto nas alterações, Cirino e dois Brunos empurraram o Atlético para um aumento no volume de jogo, Jr. Santos e Tinga e, depois, Dodô, não ajudaram muito.

No momento crucial da partida, o Fortaleza foi golpeado com a expulsão de Carlinhos.

Depois que Felipe Alves fez grande intervenção, parecendo segurar o 0 X 0, Marco Rubem pegou cruzamento de Madson e guardou bonito , 1 x 0, aos 43 minutos.

E não é que Tinga, de cabeça, quase empata cinco minutos depois, não fosse Santos na sua segunda grande defesa no jogo.

O tricolor foi bravo mas quem se defende demais é prisioneiro de si próprio.

A vitória atleticana foi justa.