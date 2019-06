Wilton Bezerra: "Messi diminui quando joga pela seleção argentina"

Como Messi diminui quando joga pela seleção argentina.

Acho, sinceramente, que não estou sozinho nesta observação.

Se juntarmos todas as atuações desse monumental jogador pelo escrete do seu país, e compararmos com os recitais dados com a camisa do Barcelona, bate um descompasso incrível.

A opinião geral é que a Messi faltam companhias, entrosamento ideal, que sofre marcação mais severa dos adversários, blá, blá, blá.

Nada disso me parece convincente.

Minha impressão é de que “La Pulga” não faz muita questão de ser o protagonista e os companheiros do time parecem jogar para mostrar que não dependem dele.

Na segunda partida pela Copa América, Messi marcou, de pênalti, o gol de empate contra o Paraguai, fez algumas boas jogadas, e só.

A Argentina continua sem ganhar e a competição corre o risco de ficar sem sua maior atração.

Essa Copa América tem “reima”.

Deve ser castigo, pelas falcatruas da Conmebol.