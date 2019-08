Volante Edinho deve deixar o Ceará para acertar com clube da Série B

O experiente volante Edinho deve deixar o Ceará em breve. O atleta tem proposta do Vila Nova, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô não dificultará o acerto, que está próximo de acontecer, podendo ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

Aos 36 anos, Edimo Ferreira Campos teve poucas oportunidades nesta temporada. Ele atuou em apenas dez partidas, sendo que só entrou em campo uma vez pela Série A do Campeonato Brasileiro, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na 2ª rodada.

Em 2018, porém, ele foi peça importante na campanha de reação que o time fez para fugir do rebaixamento. Ao todo, o camisa 5 realizou 28 jogos com a camisa alvinegra.

Buscar espaço em outro clube que possa ter mais oportunidades para jogar foi fator determinante para a saída do experiente atleta, que antes do Ceará, defendeu clubes como Internacional, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Coritiba e CSA.

Caso a saída de Edinho seja confirmada, o Ceará passará a contar com cinco volantes no elenco: Fabinho, William Oliveira, Ricardinho, Pedro Ken e Auremir.