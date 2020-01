Vice-presidente do Fortaleza descarta "venda" do clube para bilionário russo

O 1º vice-presidente do Fortaleza, Marcello Desidério, descartou qualquer possibilidade de venda do Fortaleza para investidores europeus em um futuro próximo. A declaração ocorreu via rede social, após a publicação de uma matéria do site Gazeta Esportiva, que falava sobre possível interesse do bilionário russo Ivan Savvidis na compra do clube.

Segundo a publicação, Ivan Savvidis, que é grande investidor do futebol e dono do PAOK, da Grécia, por influência do filho, Giorgos Savvidis, teria a intenção de adquirir um clube brasileiro e investir milhões, tal qual acontece atualmente no Red Bull Bragantino. Ainda de acordo com a publicação, Paraná e Fortaleza seriam as apostas do investimento do grupo em primeiro momento.

Empresários podem comprar clubes brasileiros?

Atualmente, a maioria dos clubes de futebol brasileiros trabalha em regime associativo, que não prevê fins lucrativos. Tal estrutura acaba por repelir investimentos de empresas, como estrangeiros, mas não impede.

Times como Figueirense e Bragantino aprovaram a entrada de investidores externos, mas ainda com formato provisório. Caso o projeto de lei que visa facilitar a mudança de clubes para empresas seja aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (já passou pela Câmara Federal), os times citados devem virar S/A.

No caso de Ceará e Fortaleza, tal mudança só ocorreria se uma mudança estatutária fosse aprovada. No caso tricolor, com a participação de sócios-torcedores. No caso do Ceará, com aprovação do conselho deliberativo.