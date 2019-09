Veja os vencedores da 9ª Copa de Golfe Interclubes do Norte e Nordeste, no Ceará

Neste domingo (8), chegou ao fim a 9ª edição da Copa de Golfe Interclubes, maior torneio da modalidade do Norte e Nordeste. O campeonato teve início na sexta-feira (6) e aconteceu no Complexo Aquiraz Riviera, em Aquiraz-CE. O evento recebeu 80 golfistas, entre profissionais e amadores, distribuídos em 12 equipes para competir em categoria única: Stroke Play por equipe em 36 buracos.

O campo de golfe do Aquiraz Riviera é o único do Ceará com medidas oficiais de padrões internacionais. Possui 80 hectares, com 18 buracos par 72, ocupando 7.322 jardas (1 jarda mede exatos 91,44 cm). O projeto privilegia a natureza mantendo a vegetação natural e aproveita ao máximo a ondulação do terreno para criar o tipo de percurso para golfe estratégico.

O torneio tem a chancela da Confederação Brasileira (CBG) e da Confederação Pernambucana de Golfe (FEPEG).

Conheça os vencedores:

Campeão NEAR PIN: Romel Barbosa

Campeão LONGEST DRIVE | FEMININO: June Paik

Campeão LONGEST DRIVE | MASCULINO: Paulo Aramani

Categoria Feminina:

1º LUGAR COM 147 TACADAS: Elza Jinzenji

2º LUGAR COM 152 TACADAS: June Paik

Categoria Masculina - NET:

1º LUGAR COM 138 TACADAS: Luiz Carlos Florentino

2º LUGAR COM 142 TACADAS: José Maranhão

Categoria Masculina – GROSS:

1º LUGAR COM 160 TACADAS: Max Reis Filho

2º LUGAR COM 173 TACADAS: Alonso Cardoso

3º LUGAR COM 176 TACADAS: Nilson Fernandes

Categoria Profissionais:

1º LUGAR COM 169 TACADAS: Rafael Monteiro

2º LUGAR COM 171 TACADAS: Cláudio Santos

3º LUGAR COM 175 TACADAS: Manuel Pedrosa

Categoria Equipe:

1º LUGAR COM 434 TACADAS: Alhandra

2º LUGAR COM 439 TACADAS: Aquiraz Riviera

3º LUGAR COM 448 TACADAS: Caxangá Golf