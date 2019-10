Vasco deve ter mudanças e até jogadores poupados contra o Fortaleza

A disputa do quinto jogo em um período de 15 dias deve levar o técnico Vanderlei Luxemburgo a alterar escalação do Vasco para o duelo com o Fortaleza, domingo, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que revelou o próprio treinador, indicando que poderá poupar alguns titulares, aqueles que estiverem mais desgastados fisicamente.

"Vamos dar um 'pijama training' para os atletas, pois teremos um jogo importante e difícil pela frente, no próximo final de semana. O time do Rogério é muito bem treinado, joga muito na base do contragolpe. O Fortaleza costuma ir bem fora de casa, mas vamos jogar em São Januário, e precisamos nos impor, superar nossas dificuldades, em especial de estado atlético, pois jogamos depois. Eu posso fazer algumas mudanças nesse sentido. Por conta da sequência de jogos, posso colocar um jogador mais fresco nessa partida", disse o treinador.

Na noite de quinta-feira, o Vasco não foi além do empate por 0 a 0 com o Avaí, na Ressacada, pela 24ª rodada do Brasileirão, um resultado que levou o time aos 28 pontos, em 14º lugar e com vantagem de cinco para a zona de rebaixamento.

Repetindo o discurso de que o foco da equipe está na manutenção na elite, Luxemburgo avaliou como positivo o resultado para o Vasco. Além disso, lembrou que o time somou cinco pontos na cinco primeiras rodadas do segundo turno do Brasileirão, enquanto no turno havia feito apenas dois.

"Vou repetir aqui o que falei quando cheguei ao Vasco. Nosso objetivo é manter o clube na Série A. Se pegarmos esse momento no primeiro turno, nós tínhamos dois pontos. Agora, no segundo turno, somamos cinco pontos. Estamos melhores e como o nosso campeonato é brigar pela permanência e posições intermediárias, temos que valorizar esse ponto de hoje, pois lá na frente qualquer ponto pode fazer falta, por mais que a gente tenha tido hoje oportunidade de ganhar", comentou.