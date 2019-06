Valdo acredita em melhor campanha do Ceará após Copa América: "Poderíamos ter mais pontos"

O Ceará chegou na parada da Série A do Brasileiro, durante a Copa América, fora da zona de rebaixamento. Mesmo positiva, a situação é frustrante com o time estagnado na 14ª posição na tabela, com 10 pontos, e sem vencer há três partidas. O zagueiro Valdo, que participou de cinco das nove partidas alvinegras na competição, afirmou que a equipe tem potencial para realizar uma campanha melhor.

"Poderíamos ter mais pontos pelo que foi apresentado nesses nove jogos. Poderíamos ter uma posição melhor na tabela, mas é consequência do trabalho. Pecamos pela concentração e vontade. Não podemos reclamar, agora é descansar e voltar 100% para buscar as vitórias", analisou.

Após a derrota para o Vasco, no Rio de Janeiro, a delegação do Vovô se reapresenta no dia 24 de junho, às 15h30, no CT de Porangabuçu. Até a próxima partida da equipe na competição, em um mês, o técnico Enderson Moreira terá 19 dias para treinar e conhecer melhor o elenco. Valdo destacou que o período será importante para o aprimoramento da equipe.

"A gente espera melhorar em tudo. Sabemos que estão pecando em alguns detalhes. Vamos trabalhar muito e se dedicar nesses dias de treinamento. A comissão vai acrescentar alguns trabalhos que não ainda não tivemos para voltarmos bem", relatou.

O Ceará enfrenta o Fluminense dia 14 de julho. A CBF ainda vai definir o horário e o estádio da partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão.