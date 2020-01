Torcida do Fortaleza esgota ingressos para estreia na Sul-Americana vendidos na Capital

O Fortaleza vendeu os 1.500 ingressos disponíveis para a estreia da Copa Sul-Americana em menos de quatro horas. A carga, comercializada na Capital. é uma parte do montante destinado ao torcedor tricolor para o duelo com o Independiente-ARG no dia 13 de fevereiro, às 21h30, no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires.

A quantia total destinada ao Leão é de 4.500 bilhetes. Em nota, através das redes sociais, o clube informou que tentará adquirir o restante para comercializar em solo cearense. Caso contrário, a aquisição deverá ser feita diretamente da Argentina.

O valor do ingresso é US$ 30, mas a diretoria do Fortaleza realizou as vendas no Pici e na Loja Conceito por R$ 140 - o pagamento foi à vista e apenas em Real. A partida de volta ocorre no dia 27 de fevereiro, às 21h30, na Arena Castelão.