Torcida do Ceará solta grito de alívio em bares da Capital

Foram momentos de tensão, de sofrimento, mas no fim, o grito final foi de alegria. A torcida do Vovô que assistiu ao jogo pela TV Verdes Mares em bares da Capital vibrou muito ao fim do jogo, quando se decretou a manutenção do Vovô em seu terceiro ano seguido de primeira divisão.

Em um restaurante do bairro Aerolândia, a concentração alvinegra foi grande e viu com alegria o gol de empate de Thiago Galhardo, de pênalti, no segundo tempo.

A torcida alvinegra vibra com o terceiro ano seguido do Vovô na Série A. Marca inédita de um time cearense na história dos pontos corridos.

Confira a festa durante o gol: