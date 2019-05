Torcida do Ceará prepara mosaico para aniversário de 105 anos do clube

Quando entrar em campo no próximo domingo (2) para enfrentar o Santos, na Arena Castelão, o Ceará estará vivendo um momento especial: os 105 anos de fundação. Para comemorar o feito, a torcida alvinegra preparou um mosaico em homenagem ao club mais antigo do futebol cearense.

Segundo apurou o Diário do Nordeste, os organizadores do evento estão preparando uma inovação nas arquibancadas com um desenho. Os preparativos do mosaico começarão neste sábado (1), às 18h, no Castelão.

Com mais de 23 mil ingressos já vendidos de forma antecipada, a expectativa é de um público grande diante do time da Vila Belmiro.

Na nona posição da tabela com nove pontos, o Vovô, que vem de duas vitórias seguidas contra Grêmio e Avaí/SC, recebe o Santos, quinto colocado com 11 pontos, para seguir mantendo a sequência positiva na competição nacional.

No próximo domingo (2), Ceará e Santos se enfrentam, na Arena Castelão, pela 7ª rodada da Série A do Brasileirão. A bola vai rolar às 16h.