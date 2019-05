Mais de 23 mil ingressos vendidos para Ceará e Santos

Com expectativa de público alto, 23.471 ingressos foram vendidos, até o meio-dia desta sexta-feira (31), para o jogo de domingo (2), em que o Ceará recebe o Santos, na Arena Castelão, pela 7ª rodada do Brasileirão Série A. A partida acontecerá no dia em que o Vovô estará completando 105 anos de vida.

>Confira a tabela completa da Série A

Com uma carga total de 50 mil ingressos colocados à venda, a torcida do Vovô já esgostou cinco setores. São eles: Especial, Superior Norte e Central e Inferior Norte e Central. As arquibancadas Inferior e Superior Sul e Premium são os únicos locais que ainda estão disponíveis.

Veja abaixo os valores.

Torcida do Ceará

Superior Sul: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Sul: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Torcida visitante:

Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Mais detalhes no site do clube.