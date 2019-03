Tite define capitão do Brasil em amistoso contra seleção do Panamá

Casemiro será o capitão de Tite no amistoso deste sábado (23) contra o Panamá, no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. O volante foi escolhido pelo treinador para vestir a braçadeira já que Neymar não está convocado por problemas de lesão.

Depois de ter feito o rodízio da faixa até a Copa do Mundo, o comandante havia anunciado que o atleta do PSG seria o capitão fixo a partir dos amistosos de setembro, nos Estados Unidos.

Como não poderá contar com Neymar, Tite selecionou o volante, que já tinha recebido essa função nas Eliminatórias da Copa de 2018, em um jogo contra a Bolívia.

Casemiro dará entrevista hoje ao lado do treinador, no último treino antes de o jogo ser disputado. A escalação será a seguinte: Ederson; Fagner, Éder Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Coutinho, Arthur, Paquetá e Richarlison; Roberto Firmino.