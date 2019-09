Thiago Galhardo e Fabinho têm cláusula de renovação automática caso o Ceará permaneça na Série A

Dois dos principais jogadores do elenco do Ceará e destaques do time no Brasileirão, o volante Fabinho e o meia Thiago Galhardo têm contrato com o clube até o fim de 2019. Porém, está estabelecido em contrato algo que deixa a torcida alvinegra despreocupada. Os dois jogadores têm cláusula de renovação automática caso o Alvinegro permaneça na Série A.

Quem confirmou a informação foi o presidente do clube, Robinson de Castro, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

"Fabinho tem uma cláusula de renovação automática se o Ceará permanecer. Thiago Galhardo tem a mesma cláusula", resumiu o dirigente.

Desta forma, o Ceará fica resguardado e terá os dois atletas em 2020 se ficar na Primeira Divisão. Até aqui, o Vovô tem cumprido o seu papel, já que terminou o primeiro turno na 13ª colocação e sem entrar nenhuma rodada na zona de rebaixamento.

Peça fundamental no sistema defensivo, Fabinho completou 50 jogos com a camisa alvinegra no empate em 0 a 0 com o Botafogo, no último sábado. Na Série A, ele participou de 18 jogos, todos como titular.

Já Thiago Galhardo é o artilheiro do Vovô na competição, com oito gols marcados. O meia, de 30 anos, tem 16 partidas pelo clube.