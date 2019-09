Ceará termina primeiro turno do Brasileirão sem nenhuma rodada na zona de rebaixamento

O Ceará terminou o primeiro turno da Série A do Brasileiro com 22 pontos em 19 jogos disputados. Apesar da lamentação pelo empate em 0 a 0 contra o Botafogo, no último sábado (14), em que o time teve boa atuação, mas não conseguiu vencer, o Vovô termina a primeira metade do campeonato com uma marca positiva: sem ter entrado na zona de rebaixamento nenhuma rodada sequer.

O Ceará faz campeonato regular, sempre na parte média da tabela. As colocações que o time mais ocupou no Brasileirão foram 12ª e 13ª, com quatro rodadas em cada. Até agora, a pior posição do Vovô em toda a competição foi ocupar o 14º lugar, o que aconteceu nas rodadas 4, 10 e 17. Se conseguir repetir o desempenho no segundo turno, o Ceará terminará a competição cumprindo o seu principal objetivo, o de manutenção na Primeira Divisão.

O aproveitamento da equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira é de 38,6% dos pontos disputados, com seis vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Atualmente, o Alvinegro ocupa a 13ª posição. Isso porque o Vasco venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, chegou aos 23 pontos e tomou a 12ª colocação do Alvinegro de Porangabuçu, que pode cair ainda mais duas colocações até o fim da rodada, caso Fortaleza e Goiás vençam Bahia e Grêmio, respectivamente. Os dois jogos serão neste domingo (15), às 16 horas.