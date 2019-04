Sistema Verdes Mares fará hoje uma cobertura especial das semifinais do Campeonato Cearense

O Sistema Verdes Mares fará uma cobertura especial das semifinais do Campeonato Cearense, em diferentes plataformas, das duas partidas de hoje, às 21h30, entre Floresta x Ceará no Domingão, em Horizonte (CE), e Guarany de Sobral x Fortaleza, no Junco, em Sobral (CE).

O duelo entre Floresta x Ceará, terá transmissão no Youtube do Diário do Nordeste, Facebook da Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste. E durante a transmissão, serão exibidos flashes do jogo do Fortaleza.

Já a partida entre Guarany x Fortaleza, terá transmissão do tempo real do Diário do Nordeste, da TV Diário e TV Verdes Mares, com ambas exibindo flashes do jogo do Ceará.

Ao fim da transmissão da TV Diário, um compacto do jogo Floresta x Ceará será exibido, com comentários dos analistas do Sistema Verdes Mares.