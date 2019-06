Sérgio Alves é o novo treinador do time feminino do Ceará

A um passo do acesso à elite do Futebol Feminino no Brasil, o Ceará anunciou a contratação do novo comandante da equipe, substituindo Orlando Júnior, que deixou ontem o comando técnico da equipe. E o novo treinador do time feminino do Vozão é um nome de peso: o ex-atacante e ídolo Sérgio Alves, terceiro maior artilheiro da história do clube, terá a missão de levar a equipe feminina do Ceará para a primeira divisão do Nacional da modalidade.

Os dois jogos das quartas de finais serão contra o Cruzeiro, nos dias 14 e 21 de julho, de acordo com a tabela básica da competição, com o Ceará mandando o jogo de ida no PV.



Os trabalhos da equipe já sob o comando de Sérgio Alves terão início nesta sexta-feira, 21/06, no período da tarde, no CT de Porangabuçu. Feliz com o retorno ao clube onde marcou época, o treinador falou sobre o sentimento de estar assumindo mais esse novo desafio

“Pra mim é uma satisfação enorme estar de volta ao Ceará, agora, para assumir um novo desafio. Eu espero e vou trabalhar para que esse meu retorno possa ser positivo e que eu possa ajudar a conseguir esse primeiro objetivo, que é o acesso e, também, nos futuros projetos do clube”, enfatizou.