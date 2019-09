Sem Ricardinho, Ceará treina mirando CSA

O meia Ricardinho não treinou na tarde desta quarta-feira (18) com o restante do elenco do Ceará. Desde a reapresentação na segunda-feira que o jogador não aparece na atividade.

De acordo com informações da Rádio Verdes Mares, Ricardinho está com CK (creatinoquinase) alto e será reavaliado nesta quinta-feira (19). O meia ficou de fora da partida contra o Athletico-PR pela mesma razão.

⚪️⚫️ @CearaSC: time realiza novo treinamento em preparação para jogo contra o CSA. Ricardinho não treina no campo pela 3ª vez esta semana



📹 @Deoluis pic.twitter.com/PvZvaxt32E — Jogada (@diariojogada) September 18, 2019

Caso o jogador não possa atuar, o mais cotado para assumir a vaga é Pedro Ken. Além dele, William Oliveira é opção. Luiz Otávio também segue em recuperação de lesão e ficou fora do treino.

Ceará e CSA se enfrentam no domingo (22), às 16 horas, no estádio Rei Pelé. Os comandados de Enderson Moreira trabalham, ainda, na quinta-feira e na sexta-feira, na capital cearense e seguem viagem para Maceió no período da tarde de sexta.