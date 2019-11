Sem Felipe Pires, Fortaleza viaja para enfrentar o Corinthians; veja relacionados

A delegação do Fortaleza embarcou nesta terça-feira (5) para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians na quarta, às 19h30, em Itaquera. O duelo é um dos oito últimos até o fechamento da Série A do Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni encerrou preparação para o confronto com atividade no Estádio Alcides Santos, sede do clube, durante o turno da manhã. A única baixa é o atacante André Luís por motivos contratuais - pertence ao time paulista e está emprestado ao Leão. Já Felipe Pires, que atuou por 38 minutos na partida com o Atlético/MG, ficou fora da lista, apesar de não haver nenhum comunicado sobre a presença do atleta no departamento médico.

Como a partida é fora de casa e antecede o Clássico-Rei, realizado no domingo (10), Ceni pode poupar peças titulares do plantel e rodar o elenco. Outra preocupação da comissão técnica também é com uma possível suspensão por cartão amarelo, já que cinco atletas estão pendurados: o zagueiro Jackson, os laterais Gabriel Dias e Carlinhos, o meia Marlon e o atacante Osvaldo.

A provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Araruna, Bonilha; Romarinho, Marlon, Kieza e Wellington Paulista.

Na tabela, o Fortaleza ocupa a 12ª posição, com 36 pontos. Já o Corinthians está em 8º, com 45. Após a 30ª rodada, quando perdeu por 4 a 1 para o Flamengo, a diretoria do Timão demitiu Fábio Carille do comando e contratou Tiago Nunes, ex-Athletico/PR. A expectativa é que um treinador esteja à beira do gramado contra o Tricolor.

Confira lista de relacionados

Goleiros: Felipe Alves, Marcelo Boeck e Max Wallef

Zagueiros: Quintero, Paulão e Jackson

Laterais: Gabriel Dias, Tinga, Bruno Melo e Carlinhos

Volantes: Derley, Bonilha, Araruna, Felipe e Juninho

Meias: Marlon e Mariano Vázquez

Atacantes: Wellington Paulista, Kieza, Osvaldo, Romarinho, Matheus Alessandro e Edinho