Seleção Brasileira estreará contra a Venezuela; veja os grupos da Copa América 2020

A Seleção Brasileira conheceu nesta terça-feira o adversário de estreia na edição de 2020 da Copa América. Campeão do torneio há cinco meses, a equipe comandada por Tite fará o primeiro jogo contra a Venezuela, em 14 de junho, em Cali, em duelo válido pelo Grupo Norte, que será disputado na Colômbia. Argentina e Chile abrem a competição dois dias antes no estádio Monumental de Nuñez, em partida válida pelo Grupo Sul, que será disputado na Argentina.

A cerimônia da definição dos confrontos aconteceu em Cartagena, na Colômbia. Também foram sorteadas as chaves dos dois países convidados. A Austrália foi para o grupo da Argentina e o Catar, para o do Brasil.

O sorteio contou com a presença do pentacampeão mundial Juninho Paulista, coordenador de seleções da CBF. "É muito difícil, uma competição cada vez mais complicada, com as equipes se preparando mais. É uma honra o Brasil ter ganhado a última Copa América. O Brasil está preparado para competir, acredito que é um dos favoritos, como Argentina, Colômbia, Uruguai e Chile. Todas são equipes grandes. Antes dessa Copa América ao Brasil ficou 12 anos sem ganhar. Sabemos das dificuldades e valorizamos muita a última conquista", analisou.

O chaveamento já estava pré-definido e os comandados de Tite também terão pela frente na primeira fase confrontos contra o Peru (18 de junho, em Medellín), Catar (dia 23, em Barranquilla), Colômbia (dia 27, em Barranquilla) e Equador (1º de julho, em Bogotá).

"Nós já tínhamos uma prévia do grupo, o mais importante era a distribuição e os locais dos jogos. Em termos de logística, viajaremos um pouco mais, mas isso é tranquilo. Estamos confiantes. Temos a possibilidade de fazer uma boa preparação e vejo o Brasil com grandes chances na competição", analisou o auxiliar técnico Cesar Sampaio.

O Grupo Sul, além de Argentina, Chile e Austrália conta também com Paraguai, Bolívia e Uruguai. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para a fase de mata-mata.

O torneio será disputado entre os dias 12 de junho e 11 de julho A competição continental será realizada pela primeira vez em dois países, na Colômbia e na Argentina, simultaneamente. Nas edições anteriores, as seleções eram divididas em três grupos de quatro times. Desta vez a primeira fase terá dois hexagonais. Haverá confrontos de todos contra todos dentro de suas chaves.

Confira os grupos da Copa América de 2020:

Grupo Norte: Colômbia, Brasil, Catar, Venezuela, Equador e Peru.

Grupo Sul: Argentina, Austrália, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai.

Confira os cruzamentos do mata-mata:

Quartas de final

Jogo 1: 1º Norte x 4º Sul

Jogo 2: 2º Norte x 3 Sul

Jogo 3: 1º Sul x 4º Norte

Jogo 4: 2º Sul x 3º Norte

Semifinais

Jogos 5: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Jogos 6: Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4

Decisão de 3º lugar

Perdedor do Jogo 5 x Perdedor do Jogo 6

Final

Vencedor Jogo 5 x Vencedor do Jogo 6