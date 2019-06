Samuel Xavier lamenta resultado negativo e projeta evolução contra o Bahia

Após perder para o Santos neste domingo (2) por 1 a 0, Samuel Xavier lamentou o resultado negativo no dia do aniversário de 105 anos do Ceará. "Estamos bastante tristes, até porque é aniversário do clube e não conseguimos essa vitória. Saímos tristes pelo resultado, mas houve empenho da nossa equipe", disse.

Samuel Xavier comenta derrota para Santos. "A gente sai triste pelo resultado, mas não pelo nosso empenho. #geceara pic.twitter.com/i5k8nQ431C — Rafaela Brasileiro ✍️ (@_rafabrasileiro) 2 de junho de 2019

Para a partida contra o Bahia, no próximo sábado (8), novamente na Arena Castelão, o lateral-direito enfatiza a necessidade de conquistar a vitória. "Temos mais dois jogos até a parada e um desses jogos é dentro de casa, contra o Bahia, com o apoio da torcida, pra conseguir esses três pontos".

Samuel Xavier ressaltou também a festa feita pela torcida na arquibancada. "Em uma data especial, eles surpreenderam ainda mais, porque sempre fazem isso. A gente queria parabenizar todos os torcedores que vieram hoje ao Castelão. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas são coisas do futebol".