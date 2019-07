Samuel Xavier compara Enderson com Lisca e exalta Fabinho

A Série A do Brasileiro está cada vez mais próximo de retorno. Em Porangabuçu, a preparação do Ceará continua intensa para o confronto contra o Fluminense nesta segunda-feira (15), no Maracanã, às 20 horas. Após a pausa para a Copa América, a equipe alvinegra recuperou as energias para a 10ª rodada. O lateral-esquerdo Samuel Xavier acredita que um resultado contra o time carioca pode atrair a torcida alvinegra para a partida contra o Palmeiras na Arena Castelão, dia 20 deste mês.

"Estaremos retornando ao Brasileiro depois de uma parada. Acredito que vai ser importante ter esse recomeço com uma vitória, ainda mais fora de casa, pra lotarmos o Castelão contra o Palmeiras", ressaltou. O Fluminense tem 8 pontos na tabela do Campeonato, dois a menos que o Vovô, que ocupa a 13ª posição.

Depois da chegada do técnico Enderson Moreira, no começo da competição, Samuel afirmou que o potencial ofensivo foi elevado devido às maiores chances para subir ao ataque. O jogador justifica essa liberdade à diferença de abordagens táticas entre Lisca e Enderson e às atuações de Fabinho, volante titular e que cobre a intermediária defensiva alvinegra e os eventuais espaços deixados por quem avança.

"Com o Lisca era diferente. Eu tinha liberdade, mas não tanta quanto com Enderson. Tem sido bom, posso ajudar mais a equipe e o jogador de beirada. Ressaltar também o grande trabalho do Fabinho. Quando um lateral tem uma boa cobertura atrás, tem mais liberdade de avançar", declarou.

Baixa

Para o confronto contra o Fluminense, o Alvinegro de Porangabuçu não conta com o zagueiro Luiz Otávio, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Porém, Samuel Xavier não se preocupa com quem irá substituir o xerife da defesa.

"Temos um bom entronsamento. Quem jogar no lugar do Luiz Otávio não vai ter problema porque tá todo mundo adaptado", disse o lateral.