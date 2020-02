Rodrigão desencanta e dá vitória ao Ceará sobre o Caucaia pelo Cearense

Em tarde chuvosa deste sábado (22) de Carnaval, Ceará derrotou o Caucaia com gol de Rodrigão aos seis minutos do segundo tempo. A partida, válida pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, acontece na Arena Castelão. O resultado fez o Vovô subir para a vice-liderança com oito pontos somados.

O jogo

Vindo de 52 jogos sem vencer, o Caucaia começou a partida de forma intensa e logo no primeiro minuto chegou com perigo duas vezes. Vitor Jacaré, que se destacou por for jogadas de rapidez e habilidade, entrou na área, puxou para o meio e bateu, mas a bola desviou na zaga e foi pela linha de fundo com apenas 19 segundos de jogo. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Thiaguinho ficou com a sobra dentro da área e nateu para o gol, mas a bola foi em cima da marcação alvinegra.

Com a maior posse de bola, o Vovô assutou aos 24 e 26 com Rodrigão, de cabeça, e aos 35 com Felipe Silva arriscando de fora e fazendo o torcedor alvinegro soltar o grito de "uuuuuh".

Precisando fazer mudanças ainda no 1º tempo por questão muscular, Paulo Schardong perdeu força no setor defensivo com a saída de Jackson Caucaia e viu o Alvinegro abrir o placar com Rodrigão aos seis minutos.

Após cobrança da jovem revelação Kelvyn, o camisa 9 subiu no meio de dois zagueiros e mandou de cabeça para o fundo das redes fazendo seu primeiro gol pela camisa alvinegra.

Com uma postura de jogar no contra-ataque, a Raposa Metropolitana quase conseguiu o empate com Thiaguinho. Jacaré saiu na velocidade pelo meio e tocou na área. O camisa 11 saiu cara a cara com Diogo Silva e bateu para o gol, mas viu Eduardo se jogar no lance e desviar pela linha de fundo.

Vencedor, o Ceará subiu duas posições e termina a rodada como vice-líder com oito pontos. Já o Caucaia, que ainda não venceu nesta fase, cai para a última colocação com nenhum ponto somado e chegou aos 53 dias sem vitórias.