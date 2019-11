Rodada ajuda, e Leão e Vovô dependem de suas forças por objetivos

A 35ª rodada da Série A foi animadora para os dois representantes cearenses, Leão e Vovô, embora tenham conquistado resultados diferentes, pelos resultados paralelos, que ajudaram na luta por seus objetivos, já distintos há algumas rodadas.

Agora 10º lugar, o Fortaleza venceu o Santos, por 2 a 1, na Arena Castelão, garantindo matematicamente sua permanência na Série A, ao chegar aos 46 pontos, enquanto o Vovô foi goleado pelo campeão Flamengo, por 4 a 1, no Maracanã, mantendo-se com 37 pontos e ainda ameaçado, na 16ª colocação.

Mas a boa notícia para ambos é que os resultados paralelos ajudaram, com ambos dependendo apenas de si nas 3 rodadas finais para conquistarem seus objetivos, o Leão por uma vaga na Sul-Americana, e o Alvinegro, a permanência na elite.

A sequência leonina é a seguinte, com dois jogos fora, Goiás (no domingo, no Serra Dourada, às 16 horas), Fluminense (no dia 4 de dezembro, no Maracanã) e Bahia ( no Castelão, no dia 8 de dezembro).Já o Ceará, terá dois jogos seguidos em casa, Athletico/PR (amanhã, às 19 horas, na Arena Castelão) e Corinthians (no dia 4 de dezembro) e Botafogo (no Nilton Santos, no dia 8 de dezembro).

Só a confirmação matemática de permanência já seria um motivo de muita comemoração por parte dos leoninos, mas a vitória categórica diante do Santos fez o time de Rogério Ceni, praticamente encaminhar a vaga na Copa Sul-Americana com 94,9%, segundo o projeto 'Probabilidades no Futebol', do Departamento de Matemática da UFMG.

O cenário de classificação quase garantida ocorre porque hoje o Leão tem cinco pontos de vantagem para o 1º fora da zona da ‘Sula’, que é o Fluminense, com 41 pontos, em 15º. Com o título do Flamengo na Libertadores, do 9º ao 14º lugares estarão na competição internacional de 2020. Ou seja, só uma série de tropeços nas três rodadas finais tiraria a vaga leonina.

O técnico Rogério Ceni, após garantir matematicamente o Leão na Série A, sonha em classificá-lo para a Copa Sul-Americana, o que classifica como o 3º título no ano, lembrando as conquistas do Estadual e Copa do Nordeste.

“Temos mais nove pontos e, disputa, e se colocarmos o Fortaleza na Sul-Americana, como Quintero (zagueiro do elenco) diz, seria o terceiro título no ano. Os objetivos são do tamanho dos sonhos que a gente tem. E a partir de agora, a tentativa é a vaga na Copa Sul-Americana”, disse Ceni.

E os mesmos cinco pontos de vantagem para a vaga na Sul-Americana separam o Leão do G-8, que daria a vaga na Pré-Libertadores.

São cinco pontos de diferença para o 8º colocado, o Internacional, foi derrotado na rodada para o Goiás (9º com 49 pontos), próximo adversário do Leão e também postulante à vaga.

Embora a pontuação permita o Leão sonhar, o Departamento de Matemática da UFMG dá 4,6% de chance de vaga para o clube



Alento

Se o Fortaleza vive uma situação tranquila, já livre do rebaixamento, a do Ceará requer mais cuidados. A 35ª rodada não foi ruim, apesar da goleada sofrida por 4 a 1 para o Flamengo e a demissão de Adílson Batista, o Cruzeiro também tropeçou, sendo derrotado em casa para o CSA por 1 a 0, tornando a rodada positiva, apesar das vitórias dos cariocas Fluminense e Botafogo, que praticamente não correm mais riscos de queda.

Terminando a rodada em 16º, o Vovô, com 37 pontos, manteve um ponto de vantagem para o Cruzeiro, time que abre o Z-4 e ganha uma injeção de ânimo com a chegada de Argel Fucks, ex-CSA.

Com a derrota para o Flamengo, o Ceará se manteve ameaçado de rebaixamento, mas tropeço do Cruzeiro foi providencial

Com a derrota do Cruzeiro, as chances de queda do Vovô reduziram, 27,7% segundo a UFMG, contra 74,4% para o time mineiro. A disparidade se explica não pela pontuação, que é próxima, e sim por dois fatores: número de vitórias e mandos de campo. O Ceará tem 10 vitórias contra sete do Cruzeiro, com o time cearense tendo dois jogos em casa contra apenas um da Raposa. Isso indica que, em caso de empate em pontos, o Vovô se manteria na Série A pelo número de vitórias.

Quem corre por fora é o CSA, com 97,3% de chances de cair, que ganhou uma sobrevida após vencer o Cruzeiro. Caso vença os três jogos que terá (Bahia em casa, Chapecoense fora e São Paulo em casa), pode chegar aos 41.

O novo técnico do Ceará, Argel Fucks, analisou a situação do Vovô. “É fundamental o Ceará continuar na Série A. Vamos mostrar uma equipe diferente nesses três jogos. Vamos colocar o melhor do que temos. É com esse grupo que vamos buscar a permanência”, analisou o técnico do Vovô.