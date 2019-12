Robinson de Castro diz que Ceará fechou com oito reforços para 2020

O Ceará prepara um pacotão de reforços para 2020. A informação foi revelada pelo presidente do clube, Robinson de Castro, que afirmou que oito nomes estão acertados e aguardando anúncio oficial: um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, dois volantes, um meia, um centroavante e um atacante de lado.

A demora no anúncio é motivada por ausência de documentação de algumas peças. "Alguns ainda não recebi o documento assinado. Como não recebi, a gente não anuncia. Outros recebemos OK do atleta, mas o clube tem contrato até dezembro com eles e não nos enviou a documentação ainda. E se a gente não esperar isso, podemos receber sanções", explicou o dirigente durante o lançamento da nova loja do time.

A Rádio Verdes Mares apurou que o time havia acertado as bases contratuais com um goleiro, mas o time não o liberou. Os dois mais cotados são Danilo Fernandes, do Internacional, e Jordi, do Vasco.

Na lista há um atleta que atua na Europa, um volante brasileiro. Os demais são do futebol nacional, prioridade de contratação do Vovô. O mercado sul-americano só será uma realidade se ocorrer algum empecilho no anúncio das novas contratações.

Como antecipado pelo Diário do Nordeste, os primeiros reforços do Ceará devem ser os laterais Eduardo e Bruno Pacheco, ambos da Chapecoense. O time também sondou Victor Luís, que tem contrato com o Palmeiras e aguarda uma definição sobre aproveitamento por parte da comissão técnica paulista.