Richard destaca grande jogo contra Fortaleza e avalia desempenho na partida

O primeiro Clássico-Rei de 2019 trouxe orgulho para as torcidas dos dois maiores times cearenses. Apesar do empate sem gols, Fortaleza e Ceará, na tarde deste domingo (17). fizeram uma partida emocionante e de muita disputada. Nem mesmo a marcação forte das equipes impediu que os ataques chegassem diversas vezes ao gol. Nessas tentativas de finalização, brilharam os goleiros Richard, do Vovô, e Marcelo Boeck, do Leão, que se destacaram por defesas difíceis.

"Foi um grande jogo, sem dúvidas. Buscamos definir no contra-ataque", comentou o arqueivo alvinegro. "Estamos trabalhando diariamente e nos adaptando para dar o melhor".

O Ceará volta à campo na próxima quarta-feira (13), às 21h30, pela Copa do Brasil. O Vovô enfrenta o Corinthians pela jogo de ida da 3ª fase da competição. No domingo (17), às 18h, Ceará e Fortaleza se enfrentam novamente. Desta vez pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. As duas partidas acontecem na Arena Castelão.