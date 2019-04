Richard acredita que Ceará vai surpreender o Corinthians em Itaquera

O Ceará encara o Corinthians pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Itaquerão. O Timão venceu a Vovô na Arena Castelão por 3 a 1, abrindo vantagem para o confronto em casa. Criticado no lance do segundo gol, o goleiro Richard espera foco total do time para a partida.

"Temos que entrar em campo concentrados e focados durante os 90 minutos. Sabemos que precisamos vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar o jogo aos pênaltis, mas precisamos dar um passo de cada vez. Lisca nos preparou muito bem para essa partida e faremos um grande jogo", destacou.

O Alvinegro de Porangabuçu precisa quebrar um tabu contra o time paulista para se classificar: vencer por mais de dois gols de diferença na casa do adversário. Missão complicada, mas Richard acredita no empenho do grupo.

"Nós sabemos que será uma partida muito complicada, contra uma equipe que vem jogando muito bem, tem grandes jogadores, mas nós acreditamos em nós. Temos o placar adverso, mas todo o grupo confia em quem está do seu lado e vamos para jogar e fazer o nosso melhor. No futebol pode acontecer tudo e vamos tentar surpreender", finalizou.