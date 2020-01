Remanescentes do Ceará terão de elevar nível com novos reforços

Era natural que os reforços contratados pelo Ceará concentrassem os debates em redes sociais e programas esportivos nas últimas semanas, afinal, foram 10 jogadores de qualidade, e muitos de peso, como o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Sóbis, que elevaram o nivel do grupo do Ceará para a temporada.

Com os 10 contratados, o Ceará poderia montar praticamente um time com só com quem chegou, mas e os remanescentes? Eles também serão importantes na temporada pelo acúmulo de competições (Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A) e número de jogos. No ano passado, o Vovô jogou 63 partidas (sem contar a Copa Fares Lopes, disputada com um time sub/20).Ou seja, o técnico Argel Fucks precisará rodar bastante o elenco e ir além dos reforços para ter uma temporada diferente da que passou, sem títulos, embora com permanência na Série A.

Exceto o zagueiro Luiz Otávio e o volante Fabinho, dupla que foi unanimidade pelas atuações em 2019 e que devem ser titulares no início de temporada, os demais terão que mostrar muito mais futebol do que em 2019:os goleiros Diogo Silva e Richard, o lateral direito Samuel, o zagueiro Eduardo Brock, os volantes William Oliveira, Fernando Sobral e Ricardinho, os meias Wescley, Chico, Juninho Quixadá e Felipe Silva, e os atacantes Mateus Gonçalves, Leandro Carvalho e Bergson.

Todos terão que elevar muito o nível da temporada para serem além de coadjuvantes. O quinteto Diogo Silva, Samuel Xavier, Ricardinho, Felipe Silva e Mateus Gonçalves oscilou ao longo de 2019, mas teve bons momentos na Série A, tendo mais possibilidades de serem úteis ao longo da temporada. Já os demais, terão de ter um ano completamente diferente para não serem mais uma vez coadjuvantes no elenco, pouco contribuindo com o jogo.

Apresentação

Após uma semana de pré-temporada, o Ceará prepara um clima de festa na apresentação do elenco de 2020. Com a torcida eufórica após o clube anunciar 10 contratações, o clube fará no sábado, 8, às 20 horas, um jogo treino aberto ao público no estádio Presidente Vargas.