Recuperado de lesão, Wescley pode ser relacionado contra o Grêmio

Após passar dois meses fora dos gramados por lesão, Wescley deve ser relacionado para o confronto diante do Grêmio, no próximo domingo (19), na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão. O meia fez sua última partida no dia 6 dia abril em duelo contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense. Desde então, vinha sendo tratado pelo departamento médico do clube.

Na manhã desta terça-feira (14), Wescley participou de treino com bola no estádio Vovozão, sede do clube, assim com Alex Amado e Juninho Quixadá, que vinham de um longo período de lesão. Quixadá, que iniciou a fase de transição, se recupera de um problema no quadril. Enquanto Amado vem de uma série de lesões. O atleta fez sua última partida no dia 16 de junho de 2017, no empate por 1 a 1 com o Luverdense/MT, pela Série B, quando atuou apenas oito minutos.

Wescley é a compra mais cara da história do futebol cearense. O Vovô pagou R$ 4,4 milhões ao Vissel Kobe, do Japão, pelo atleta. Nesta temporada, o meia participou de apenas nove dos 29 jogos da equipe.

Vindo de três derrotas seguidas, o Vovô é o 14º na tabela com apenas três pontos e recebe o gaúchos, em 18º com dois pontos, que ainda não venceram na competição. Em caso de vitória, o alvinegro pode terminar a rodada até mesmo na 8ª posição.

Ceará e Grêmio se enfrentam no domingo (19), às 19h, na Arena Castelão. A partida será válida pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.