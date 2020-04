Real Madrid monitora jovem revelação do futebol brasileiro

O São Paulo pode ver um dos seus principais jogadores deixar o time na próxima janela de transferência. Igor Gomes está bem cotado no mercado da bola. Destaque no time de Fernando Diniz neste início de temporada, o meia de 21 anos tem a carreira monitorada pelo Real Madrid há algum tempo, segundo apurou a reportagem. A imprensa europeia acredita que os espanhóis estariam dispostos a desembolsar até 45 milhões de libras (cerca de R$ 291 milhões) para contratá-lo.

Caso uma proposta dessa chegasse ao Morumbi, a diretoria não teria como negar -sendo a maior transação da história do clube- até hoje a maior venda foi de Lucas Moura por 43 milhões de euros ao Paris Saint-Germain, em 2012. Por isso mesmo, não é de se estranhar que a diretoria encare Igor Gomes como a maior esperança para reforçar o caixa.

O Tricolor paulista vive um momento conturbado em suas finanças. O clube fechou a temporada 2019 com um déficit de R$ 156 milhões. A diretoria estuda qual caminho vai tomar também com a paralisação nos campeonatos por causa da pandemia do coronavírus, se vai reduzir os salários dos jogadores ou não.

Por outro lado, o clube acertou a venda de Antony e de 20% dos direitos de David Neres para o Ajax, da Holanda. O total da operação pode chegar a 29 milhões de euros (R$ 166,5 mi). Ainda assim, o São Paulo enfrenta dificuldades em suas finanças. Até agora, apenas os 7 milhões de euros referentes à venda de David Neres foram depositados.

Como reconhecimento de sua evolução e da titularidade, Igor Gomes recebeu valorização salarial neste ano. O tempo de contrato, porém, ainda é o mesmo, com o acordo sendo válido até o dia 31 de março de 2023.