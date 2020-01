Rafael Sóbis dá primeira declaração como jogador do Ceará: "espero corresponder à altura"

Contratado para o ano de 2020, Rafael Sóbis desembarcou na capital cearense nesta segunda-feira (13) e deu sua primeira declaração como atleta do Alvinegro de Porangabuçu. Em entrevista exclusiva ao repórter Lucas Catrib, do Sistema Verdes Mares, ainda no saguão ao aeroporto, o atacante agradeceu o apoio que vem recebendo da torcida e também afirmou que pretende render aquilo que se espera dele. Sóbis fará seu primeiro treinamento com o grupo no período da tarde desta segunda (13) e será apresentado oficialmente à imprensa na próxima quinta-feira (16).

"É um momento super importante para mim. A expectativa é sempre a melhor possível. Vamos rezar que dê tudo certo e seja um ano maravilhoso. Eu agradeço pelo apoio (da torcida) e espero corresponder à altura", afirmou o atacante.

No saguão do Aeroporto de Fortaleza, Sóbis foi cumprimentado por alguns torcedores presentes no local.

Revelado e ídolo do Internacional-RS, o experiente jogador de 34 anos tem contrato com o Ceará até o fim da temporada. Além dele, o Vovô contratou outros nove atletas. São eles: goleiro Fernando Prass, zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat, laterais Eduardo e Bruno Pacheco, volante Charles, meia Vinícius e atacantes Rodrigão e Rogério. Todos já treinam entre o elenco desde a semana passada.

A diretoria alvinegra segue buscando no mercado um atleta de velocidade que jogue pelos lados do campo.