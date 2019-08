PSG e Barcelona reúnem ''cabeças'' dos clubes em Paris em ato final por Neymar

O dia D para Neymar em Paris começou. Uma comitiva do Barcelona desembarcou na capital francesa na manhã desta terça (27) para uma reunião com o Paris Saint-Germain, considerada por ambos os clubes como um encontro final. As presenças de representantes importantes de Barça e PSG dão o tom do momento de maior seriedade da negociação, que já se arrasta há quase dois meses. A janela internacional de transferências termina na segunda-feira, 2 de setembro.

Pelo Barcelona, a presença do CEO, Òscar Grau, mostra a importância da reunião. O dirigente veio acompanhado de outros 4 representantes do Barça. A rádio catalã RAC1 informa que, pelo lado do PSG, o presidente Nasser Al-Khelaïfi estará acompanhando do diretor esportivo do clube, o brasileiro Leonardo.

Após ter tentativas de empréstimos negadas pelo PSG, o Barcelona formulou outras propostas para apresentar na reunião. Uma soma em dinheiro, mais a possibilidade de empréstimos de jogadores como Dembélé, Rakctic e Semedo, serão oferecidas. O clube francês segue firme na ideia de que só os 222 milhões de euros investidos na contratação de Neymar há dois anos são capazes de possibilitar a transferência.

Uma maneira de chegar ao valor é justamente envolver jogadores na operação. Na primeira reunião entre os clubes em Paris, há duas semanas, o Barcelona ficou impressionado com como o PSG usou uma estratégia de desvalorizar os jogadores do clube catalão, impedindo um acerto. Nela, Coutinho e Racktic foram avaliados em mais de 150 milhões de euros pelo Barça e em cerca de 100 milhões de euros pelo clube francês.

Do novo encontro em Paris, ainda há a possibilidade de propostas ficarem sem respostas. Isso porque o mercado ainda está aberto, e existe a possibilidade de o Real Madrid reaparecer na disputa. O gigante espanhol só trabalhou com intermediadores até o momento e tem o discurso oficial de que não participa de negociação por Neymar.

A terça-feira é dia de folga para o PSG. Neymar tem participado de todos os treinos com o grupo, inclusive os táticos, mas ainda com a expectativa de que uma transferência aconteça. O jogador, no entanto, já admitiu aos próximos a possibilidade de ficar no clube francês. Algo que não era considerado há dois meses, quando ele decidiu sair do clube parisiense.