Promessa, L. Gabigol estreia no futebol de campo do Ceará em torneio internacional

Uma das promessas do futebol cearense, o atacante Luiz Gabriel, conhecido como L. Gabigol, vai disputar pela primeira vez uma competição internacional. Participando do elenco sub-10 do Ceará, o atleta foi inscrito na Go Cup, um dos principais torneios de categorias de base do mundo. Na última temporada, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Benfica-POR e Sporting-POR se sagraram campeões das divisões da competição.

A expectativa é grande sobre a revelação do Alvinegro de Porangabuçu. Destaque no Vovô em eventos locais, a revelação também estreará em uma disputa oficial integrando o futebol de campo.

"Gabriel é um atleta com nível técnico e tático de muita qualidade. Trabalhamos muito a sua tomada de decisão e sua velocidade de raciocínio. Tenho certeza que irá fazer uma competição excelente como normalmente faz. Poucos atletas nessa idade tem o avanço que o Gabriel tem”, analisou o treinador Viola, integrante do Staff de preparação física de L.Gabigol.

Além do refinamento técnico, o atacante recebe um cuidado extracampo para alcançar o alto rendimento com mais velocidade. Durante os preparativos da Go Cup, a revelação é acompanhada por uma nutricionaista, que oferece um suporte importante no desenvolvimento do jogador.

"A suplementação é completamente individualizada, visando suas dificuldades, com doses especialmente preparadas pra ele. É importante ter atenção nesse desenvolvimento, pela pouca idade do Gabriel. Falo sempre para ele que somos um outro time, o 'Team Gabriel', composto por mim, por ele, por sua mãe e pela cozinheira. Ele vem aceitando muito bem esse acompanhamento e os resultados estão vindo em campo, com excelentes resultados, afirmou a nutricionista Nina Gruska.

Próximo desafio

Como fase final de preparação, Luiz Gabriel tem ainda outro compromisso pela frente: a Taça Campina Grande de Futsal, na Paraíba. O elenco sub-10 do Ceará vai em busca de mais um título. Vale ressaltar que em 2019, o atacante conquistou a taça e a artilharia da Copa LFA 2019, o troféu da 13ª Copa Lifec, sendo também eleito o craque do evento.