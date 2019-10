Presidente do Ceará explica escolha por Adilson Batista: "Perfil que estávamos buscando"

Presidente do Ceará, Robinson de Castro esteve presente na apresentação de Adilson Batista, novo técnico do Vovô, realizada na sede do clube, em Porangabuçu, no início da tarde desta sexta-feira (4). Em coletiva, o mandatário alvinegro afirmou que o comandante tem o perfil que o clube buscava para que pudesse mudar o atual momento em que o time se encontra na Série A do Brasileirão.

"O Adilson tem a nossa confiança, tem o perfil que estávamos buscando, porque o importante é isso, você buscar o perfil do treinador primeiro. Fiquei muito feliz por ele ter aceitado nosso convite porque quem aceita tem que ter muita responsabilidade e coragem em um momento desse. É um convite para quem tem perfil de liderança, de quem está disposto a se doar para buscar atender as expectativas de duas milhões e duzentas pessoas em nosso Estado que torcem pelo Ceará", afirmou o dirigente alvinegro.

Robinson de Castro elogiou o histório do novo comandante do Vovô, afirmando que Adilson Batista rege uma liderança nas equipes em que está à frente. O presidente também disse que a torcida alvinegra é "sensível e exigente" e afirmou que a prioridade do clube nesta temporada é garantir a permanência na elite do futebol brasileiro para 2020.

"Todo mundo conhece a história do Adilson Batista, que começou ainda como jogador, como vencedor, como uma atleta de referência, de liderança. Está conosco agora com essa missão de liderar o nosso projeto dentro de campo. Nós temos um clube que tem um objetivo para esse ano inicial que é a permanência na Série A. Isso é uma questão quase que prioritária nossa. Tem uma torcida extremamente sensível e exigente. Sensível porque quando está muito bem abraça muito o time, se une muito. Quando o time vai mal ela também sente esse reflexo e se afasta um pouco. Mas é um momento de retormar, dar uma reencaminhada, trazer um novo molho para essa panela", disse.

Enderson Moreira, que foi desligado do comando técnico na última terça-feira (1), recebeu os agradecimentos do presidente do Vovô, que afirmou que, apesar do bom trabalho realizado no clube, era preciso uma mudança para que pudesse influenciar no time.

"Quero fazer um agradecimento público ao Enderson Moreira e toda sua equipe que fizeram um trabalho muito bom aqui no clube. Infelizmente não tivemos uma sequência boa e precisávamos de uma mudança que influenciasse no comportamento da equipe. Passa por questões táticas e até emocionais também", afirmou e emendou dizendo que o ex-técnico o parabenizou por ter escolhido Adilson Batista como seu substituto para comandar o time na sequência do Brasileirão. "Depois que anunciamos o nome do Adilson, para muitos foi uma surpresa porque, pela primeira vez, conseguimos trabalhar sem vazamentos. Uma coisa até difícil de acontecer no futebol. Mas recebi ligações de muita gente no Brasil parabenizando pela escolha. Até nosso ex-treinador (Enderson Moreira) nos parabenizou pela escolha. Acho que todo mundo que chega é sob interrogação. Quem está no futebol vive sob interrogação. Todo dia é questionado, tem que provar e comprovar. Isso faz parte do mundo do futebol. Serve para o jogador, treinador e diretor. Porque a única coisa que confirma coisas positivas é o resultado e, infelizmente, o resultado sintético sobrepõe o resultado analítico. O resultado é o conceito! Enquanto o resultado está indo bem, só tem heróis, super-homens, os melhores. Quando o resultado não vem, a pessoa muda percepção", comentou.

Confiante no trabalho que vai seguir para o restante da temporada, Robinson de Castro disse acreditar em uma postura diferente já no confronto diante do Goiás, no domingo (6).

"Estou convicto que já no domingo vamos dar uma demonstração de um novo momento. Não existe nada desesperador, estamos em um momento crítico dentro de uma sequência de jogos, mas na tabela não estamos desesperados, vamos dizer assim. Não estamos na linha dos afogados. Até o presente momento, nem frequentamos a faixa mais perigosa", disse. E finalizou contando que o treino deste sábado (5) será aberto para que o torcedor possa passar energia positiva ao elenco. "É trabalhar, alinhar os astros, levantar o astral. Amanhã (sábado) a torcida vem nos prestigiar aqui (treino aberto na sede). Isso foi um pedido da torcida que nos procurou querendo dar um apoio, querendo somar e estar junto. Vamos abrir o treino para trazer esse calor, esse energia positiva que também influciencia nos resultados".

No domingo (6), o Ceará recebe o Goiás, na Arena Castelão, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.