Presentes de Natal: Ceará anuncia "pacote" de contratações para 2020

Seguindo o costume dos últimos anos, que já virou tradição, o Ceará anunciou o seu "pacotão de Natal". Nesta terça-feira (24), o Vovô divulgou oficialmente a contratação de dois jogadores para a temporada 2020: o lateral-direito Eduardo e o zagueiro Tiago Pagnussat são os reforços do Vovô para o ano que vem.

Eduardo foi o primeiro reforço anunciado pelo clube. Ele chega contratado vindo da Chapecoense por empréstimo até o fim de 2020.

O lateral-direito,que tem 33 anos, defendeu times como o Bahia e o Athletico/PR. Em 2019, o jogador somou 46 partidas com a camisa da Chapecoense. No mês de maio foi diagnosticado com um tumor benigno no osso da canela esquerda e precisou passar por um procedimento para a retirada - a recuperação foi um sucesso.

No Brasileirão 2019, o lateral foi o quinto atleta com mais cruzamentos certos, primeiro entre os laterais-direitos e deu duas assistências.

Já o defensor tem 29 anos e é natural de São Jorge d´Oeste, no Paraná. Ele estava no Lanús emprestado pelo Bahia, e chega ao Alvinegro por empréstimo de dois anos, até o fim de 2021.

Tiago viveu ótimo momento no Tricolor Baiano em meados de 2016, quando estava emprestado pelo Atlético-MG teve ótimas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo fundamental para o acesso do clube naquele ano. Em seguida, foi contratado efetivamente e assumiu a titularidade em 2017 e 2018.