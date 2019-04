Precisando de gols, Lisca pode ousar na formação do Ceará

Para ser tricampeão cearense, o Ceará tem uma missão difícil no próximo domingo, que é vencer o Fortaleza por dois gols de diferença no 2º jogo, às 16 horas, na Arena Castelão.

E embora o técnico Lisca já tenha atuado as mais diferentes formações, opções táticas, para domingo, o treinador pode precisar ousar para buscar a vitória pela diferença de gols necessária.

Em três jogos com o Fortaleza este ano, o Vovô marcou apenas um gol, com a equipe criando muitas oportunidades, mas sendo menos efetivo que o tradicional adversário.

Por isso, a necessidade do resultado por ser impõe a necessidade de iniciar o jogo com uma postura mais agressiva, mais ofensiva.

Se em 24 jogos na temporada, o Ceará marcou 40 gols, média de 1,67 por partida, no Estadual a média é melhor, com 22 gols em 10 jogos, média de 2,2 por jogo. A média no Estadual é suficiente para dar o título ao Vovô, mas foram raras as partidas em que Lisca ousou na formação da equipe alvinegra.

Nas duas vezes que o treinador ousou, foi buscando o resultado contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, em Itaquera, quando precisava de dois gols, marcando um com Roger e perdendo mais duas chances no final, e no último domingo procurando reagir diante do Fortaleza.

Contra o Timão, Lisca arriscou jogar 20 minutos com dois centroavantes (Ricardo Bueno e Roger), Fernando Sobral recuado como volante ao lado de Juninho, com Fabinho deslocado para a lateral esquerda na função de Carleto.

E no último domingo, terminou o jogo com Leandro Carvalho, João Paulo, Ricardo Bueno e Roger na frente.

Como no domingo, ele não contará com Thiago Carleto, suspenso, repetir a formação que funcionou contra o Timão - só com Leandro Carvalho na função que fez Wescley, hoje contundido - seria uma das opções mais plausíveis.

“Temos que arriscar um pouco mais. Já conversamos sobre isso. Estamos concentrados e sabemos que é possível. Vamos jogar com inteligência”, disse Fernando Sobral.