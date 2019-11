Praia do Cumbuco sedia a grande final do circuito Mundial de Kiteboard

A praia do Cumbuco, no litoral do Ceará, vai ser palco da sétima e última etapa da Liga Mundial de Kiteboard, categoria Freestyle. A competição, nomeada SuperKite

Brasil, vai reunir mais de 50 atletas profissionais, entre brasileiros e estrangeiros, durante os dias 19 e 23 de novembro.

Após passar por países como França, Turquia, Holanda e Egito, esta será a única etapa das Américas e vai definir os novos campeões mundiais. A disputa faz parte do campeonato mundial organizado pela Global Kitesports Association (GKA), entidade que representa o kitesurf profissional, ligada à World Sailing, Federação Internacional, uma espécie de FIFA dos esportes praticados no mar.

Os cearenses Carlos Mario “Bebê” e Mikaili Sol, foram os ganhadores do circuito no ano passado e levaram a coroa de campeões do mundo 2018.

Sustentabilidade

A sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente são pilares do SuperKite Brasil. Ao longo do evento, ações socioambientais com intuito de destacar a importância da preservação do local também integram o campeonato esportivo, cujo cenário é a própria natureza. Outro ponto alto é a diversidade de programações culturais que ocorrem em paralelo ao campeonato: atividades socioculturais, buscando a interação entre atletas e público, além de festas, mostras de dança e performances de artistas locais.

“Um evento desse porte mexe com a economia e com o turismo da praia porque atrai amantes do esporte de todo o planeta”, afirma Andrea Reis, organizadora do evento.

O kiteboard estilo freestyle é o mais praticado no mundo. Nessa categoria os atletas fazem manobras e saltos no ar. A Praia do Cumbuco é considerada a capital nacional do kite por ter uma localização estratégica e por receber bons ventos o ano inteiro, especialmente no segundo semestre. O esporte se tornou esporte olímpico e está confirmado nas Olimpíadas da França, em 2024.

Serviço:

Super Kite Brasil - Etapa Mundial do Campeonato Mundial de Kiteboard

Data: 19 a 23 de novembro

Local: Em frente ao Hotel Duro Beach (Praia do Cumbuco - Caucaia/ Ceará)