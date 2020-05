Positivo para Covid-19, Leandro Carvalho não participará de volta aos treinos no Ceará

O Ceará retomará os treinos nesta segunda-feira, 1º de julho, após liberação do Governo do Estado. Porém, um atleta já é desfalque certo: o atacante Leandro Carvalho testou positivo para Covid-19 e não participará da volta aos treinamentos. A informação foi confirmada pela assessoria do clube ao Diário do Nordeste.

A infecção foi detectada nesta semana, e com isso Leandro já está cumprindo isolamento social em sua residência, em Fortaleza, para recuperação. O quadro não é grave, já que o atleta apresenta sintomas leves, mas ele somente deverá retornar aos treinos quando estiver 100% recuperado.

A projeção é que o atacante deve se juntar ao restante do elenco só na segunda semana de treinos.

A suspeita é que Leandro Carvalho tenha sido infectado em Belém, sua cidade natal, onde ele viajou para passar período de férias.

Toda a sede do Ceará, em Porangabuçu, já passou por higienização e os atletas que estão na capital cearense já estão indo realizar os testes.