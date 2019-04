Pela primeira vez na história, Série B não possui uma equipe cearense

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 terá uma ausência inédita: o estado do Ceará. Sempre houve algum time local na Segundona nos últimos 38 anos. Nesse ano, com Ceará e Fortaleza na elite nacional, e os outros times divididos entre C e D, a segunda divisão, que começa nesta sexta-feira (26), só terá três clubes nordestinos: CRB, Sport e Vitória.

O Fortaleza, no ano passado, fez a melhor campanha de uma equipe cearense na história da Série B, conquistando o título com 71 pontos. As melhores colocações da história do Estado, além da temporada passada, foram o 3º lugar do Ceará em 2009 e 2017, e o vice-campeonato tricolor em 2002 e 2004.

A competição teve artilheiros de times cearenses em seis ocasiões: Sérgio Alves, em 2001 (Ceará), Vinícius, em 2002 (Fortaleza), Rinaldo, em 2004 (Fortaleza), Marcelo Nicácio, em 2009 (Fortaleza), Magno Alves, em 2014 (Ceará) e Bill, em 2016 (Ceará).

Na temporada, o Ferroviário está na Série C após conquistar o título da quarta divisão, onde Floresta e Atlético Cearense estreiam em maio.