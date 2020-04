Paz revela contato de Ceni com elenco e vontade dos atletas: "Querem voltar"

O departamento de futebol do Fortaleza mantém contato constante com o elenco durante a pandemia do novo coronavírus. De férias até o dia 30 de abril, os jogadores conversam com o técnico Rogério Ceni até por videoconferência. A informação foi revelada nesta terça-feira (21) pelo presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário.

"O atleta todo dia treina, fica suado, exercita o corpo, e agora fica preso em casa, então estão com dificuldades por isso. A gente fala com o elenco. O Papellin, o Rogério tem falado com os jogadores, eu converso e ele me diz 'olha, liguei para fulano, um dia ligo para um, depois falo com outro'. Fez até videoconferência com três ou quatro para manter essa relação com os jogadores", afirmou.

Com o calendário de jogos suspenso, os atletas receberam cartilhas com orientações dos departamentos físicos e nutricionais. Para suporte psicológico, o clube disponibilizou dois profissionais para atendimento de todos os funcionários. Marcelo Paz reforçou que o desejo do elenco é de retorno do futebol.

"Os jogadores querem voltar, se dependesse deles voltavam os treinos de forma isolada, um grupo no Pici e outro no CT, um de manhã e outro de tarde, um em uma parte do campo, mas para manter a atividade. Pela vontade deles, voltaria (as atividades). Mas temos que respeitar o período, o decreto, é uma preocupação", declarou.

A volta da prática esportiva no Brasil depende de um aval do Ministério da Saúde. Sem receita de bilheteria ou cotas de TV, a diretoria do Fortaleza anunciou, na segunda (20), a inclusão de 170 funcionários na Medida Provisória (MP) 936 para readequar o contrato de trabalho. No acordo, o salário será pago por Governo Federal e clube, com garantia de manutenção do emprego e 100% do valor.

Confira entrevista de Marcelo Paz