CBF finaliza protocolo médico e aguarda aval do novo Ministério da Saúde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concluiu os protocolos médicos e de segurança para o retorno do esporte durante a pandemia do novo coronavírus. O documento inclui inicialmente medidas para a retomada dos treinamentos nos clubes. O lançamento depende apenas do aval do ministro da saúde, Nelson Teich.

O aguardo da resposta é porque a produção do material recebeu cooperação da equipe do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, demitido do cargo na última quinta-feira (16). Uma reunião nos próximos dias definirá se o novo titular da Pasta aprova os pontos listados ou necessita de uma revisão no protocolado.

Nelson Teich é médico oncologista e empresário do setor. Também é sócio da Teich Health Care, uma consultoria de serviços médicos Foto: Marcello Casal Jr / Agência BRasil

A prioridade da série de iniciativas da entidade é proteger os atletas de qualquer risco de contaminação. Logo, o fluxo dos treinos será restrito. A coluna apurou que espaços como vestiários e refeitórios devem ter uso suspenso.

O colunista Marcel Rizzo, do UOL, revelou que todos que frequentarem os Centros de Treinamentos (CTs) deverão ser testados para a doença. O plano requer que os times façam a aquisição dos testes, mas a CBF e as federações locais poderão auxiliar na compra.

No âmbito local, um entrave no Estado do Ceará é a prorrogação do decreto do governador Camilo Santana até 5 de maio com determinação para o fechamento de espaços não essenciais. Apesar de haver autorização dos protocolos da CBF, o Governo precisa autorizar a retomada.

Principal estádio do Ceará, a Arena Castelão está sem receber partidas durante a pandemia Foto: divulgação

A Federação Cearense de Futebol (FCF) aposta no bom senso por parte do poder público. Mesmo que não signifique o retorno dos jogos, a autorização para os treinos pode facilitar a negociação para conclusão dos torneios.

Internamente, a instituição trabalha ao lado da Secretaria de Saúde (Sesa) para estabelecer protocolos específicos para o esporte no Estado. Até o momento, há quatro planos em execução.