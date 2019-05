Paulinho Kobayashi não é mais treinador do Floresta

O Floresta não é mais treinado por Paulinho Kobayashi. Pela equipe cearense, comandou 20 jogos, obtendo 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, marcando 23 gols e sofrendo 29, com um aproveitamento total de 40%. O treinador está a caminho do Imperatriz-MA, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

O substituto interino de Kobayashi já está confirmado: Raimundo Wagner. O técnico já foi campeão da Taça Fares Lopes em 2017 com o Floresta. Pelo clube, foram 19 partidas e sete vitórias.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro está na vice-liderança do Grupo A-4 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos conquistados em quatro rodadas. Foram seis gols marcados e cinco levados na competição.

O Floresta encara o River-PI neste domingo (2), às 16h, no Albertão, pelo quinto jogo do Grupo A-4.