Partida entre Ceará e Vitória já tem 9 mil torcedores confirmados

O clássico nordestino pela Copa do Brasil promete ter grande público. Até a manhã desta segunda-feira (9), nove mil sócios do Ceará garantiram sua presença através do check-in no duelo diante do Vitória, que será na Arena Castelão. Partida terá início às 19h15.

Visando lotar o estádio diante do rubro-negro baiano, o Vovô abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos no último sábado (7). Até o momento, nove mil associados já confirmaram suas presenças através do check-in, plataforma que passou a ser utilizada pelo clube neste ano. Além do site, os ingressos também estão sendo vendidos nas lojas oficiais do Alvinegro. Os sócios poderão garantir suas presenças até às 20h da próxima quarta-feira (11).

Veja abaixo os valores dos bilhetes.

Torcida do Ceará

Superior Central: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Norte: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Inferior Central: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Inferior Sul: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Especial: R$ 60 inteira / R$ 60 meia

Premium: R$ 160 inteira / R$ 80 meia

Torcida do Vitória

Superior Sul: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Na próxima quinta-feira (12), Ceará recebe o Vitória-BA, às 19h15, na Arena Castelão, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.