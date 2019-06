Pacajus e Caucaia avançam à final da Série B do Cearense e se classificam para a elite estadual

A final da Série B do Campeonato Cearense 2019 está definida: Pacajus contra Caucaica. Neste domingo (16), o Cacique do Vale empatou em 1 a 1 com o Maranguape no Domingão e garantiu a vaga pois tinha a vantagem do gol fora de casa. O jogo de ida terminou em 0 a 0. Já a Raposa Metropolitana possuía a missão de vencer o Crato por dois gols de diferença no Presidente Vargas, e conseguiu. As duas partidas começaram às 15h30. Com os resultados, Caucaia e Pacajus fazem a final da segunda divisão estadual em jogo único na próxima quinta-feira (20), com local e horário ainda indefinidos.

No PV, o Caucaia tinha o apoio da torcida e pressionou durante o primeiro tempo, controlando o ritmo do jogo. Logo aos 9 minutos, o zagueiro do Crato Cléberson falhou e Kleber deu passe para Ciel abrir o placar. Aos 45 da primeira etapa, o centroavante Dalmo marcou de cabeça, mas foi assinalada falta no lance e o gol foi anulado.

Quando voltaram para o segundo tempo, o Crato buscava ter mais a bola e segurar o resultado, mas o Caucaia se lançou ao ataque. Errando muitos passes, a equipe da casa abusava de cruzamentos para os atacantes Kleber e Ciel, até que um deles deu certo. Aos 44 minutos da segunda etapa, em outro cruzamento à área do Azulão da Princesa, Bolota ampliou o placar e igualou o resultado agregado. Após 5 minutos de acréscimos, a torcida presente no estádio pode comemorar a vitória e a classificação inédita do time da região metropolitana à decisão.

Bolota marcou o gol salvador da Raposa Foto: Kid Junior

Será a primeira vez que o Cacique do Vale e a Raposa Metropolitana jogarão na Série A do Campeonato Cearense. Invicto, o Pacajus é o dono da melhor campanha da competição, com seis vitórias e seis empates.