Osvaldo explica rotina de treinos com companheiros de Fortaleza e diz: "Não perde na parte física"

As férias são sinônimo de muito trabalho para o atacante Osvaldo, do Fortaleza. Aos 32 anos, o jogador treina com um personal trainer de segunda a sexta-feira para manter o nível físico na temporada. Devido à pandemia do novo coronavírus, o atleta precisou reinventar as atividades ao lado dos companheiros de clube.

"Eu realizava os trabalhos no condomínio, mas com o decreto do Governo fechou a academia. Tenho uma casa na praia com campo e, junto do Wellington Paulista e do Ederson, temos feito treinamento juntos. O Marlon também comparece, e assim a gente não perde na parte física para se mantém em num nível bom de trabalho", explica.

O contato com o elenco é algo restrito. Até o dia 20 de abril, o governador Camilo Santana ordenou o fechamento de estabelecimentos não essenciais. Osvaldo reforçou que é um momento para seguir as recomendações e ficar próximo da família.

"Minha rotina tem sido mais em família, em casa, procurando estar perto nesse momento difícil. Faço uns trabalhos e tem sido muito bom porque me distraio e esquecemos um pouco a pandemia. Não é bom ficar pensando (no coronavírus). Tem sido uma rotina tranquila", afirmou.

O elenco do Fortaleza está de férias até o dia 20 de abril. O clube estuda ampliar o período se não ocorrer a retomada do calendário nacional de competições esporivas.