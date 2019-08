'O técnico Zé Ricardo tem muito a acrescentar ao Fortaleza', diz Edinho

O primeiro encontro com o técnico Zé Ricardo foi rápido, pois ocorreu no dia de recuperação pós-jogo contra o CSA, mas o suficiente para que o meia-atacante Edinho já começasse a entender o quanto o novo treinador do Leão poderá ser útil ao clube. "Tivemos pouco contato, mas o Zé Ricardo é um vencedor. Já chegou mostrando e falando sobre isso para nós. Sei que cada treinador tem a sua maneira de trabalhar. O Rogério Ceni, que estava antes, tinha a sua, o Zé Ricardo tem a dele, mas já percebemos que ele tem muito a acrescentar a nossa equipe", disse Edinho.

O jogador do Leão observou outras impressões que teve do novo técnico: "Ele passou muitas coisas para nós e disse confiar no grupo. Eu percebi que ele é muito aberto à conversa com os jogadores e isso é importante num clube de futebol".

Na sua entrevista coletiva no CT Ribamar Bezerra, Edinho falou da expectativa que cerca o jogo contra o Internacional, marcado para este sábado (17), na Arena Castelão, às 17 horas, pela 15ª rodada da Série A.

Indagado sobre se o Fortaleza levaria alguma vantagem, pelo fato de que o Inter poderá vir com o time reserva, o atleta respondeu: "Esses jogos são uma pegadinha. Você fica pensando, ah vem aí um time reserva, mas os que estão fora, no time reserva, vão querer dar o seu melhor. Eu creio que eles vão vir muito fortes. Temos que estar preparados para isso. Teremos o apoio da nossa torcida, que deve lotar o estádio. Espero que a gente possa fazer um grande jogo para chegar à vitória, que será importante para ganharmos um moral a mais", disse o jogador.

Edinho disse que está voltando à forma aos poucos. "Ainda não estou 100%, mas estou trabalhando muito para voltar a ser o jogador que era no início da temporada", comentou. O meia-atacante ficou feliz que ele e Bruno Melo tenham feito os dois gols da vitória sobre o CSA: "Temos uma amizade de longas datas e ainda bem que o Bruno Melo voltou a jogar e fazer gols. Marcamos também diante do Figueirense, ainda pela Série B no ano passado", acrescentou Edinho.