Novo bandeirão do Ceará terá rosto de torcedores

Tendo como objetivo fortalecer a ideia de "time do povo", o novo bandeirão do Ceará carregará os rostos de seus torcedores. O material, que deve ser estreado próximo ao aniversário do clube, terá a dimensão exata do setor Norte da Arena Castelão, pegando as arquibancadas inferior e superior.

O torcedor alvinegro está próximo de ter sua face estampada no novo bandeirão do Vovô. Para que isso aconteça, é preciso comprar uma faixa de mão que está sendo vendida nas lojas das torcidas organizadas e durante os jogos do Alvinegro de Porangabuçu no valor de R$ 10.

Faixa de mão está sendo vendida no valor de R$ 10 para o torcedor que quiser fazer parte do projeto. Foto: Reprodução

"A ideia é mostrar o povão que é a torcida do Ceará, mostrar a cara da nossa gente", disse um dos idealizadores do projeto.

O material deve ser estreado no aniversário do clube, dia 2 de junho, durante a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, os organizadores da campanha ainda aguardam a divulgação da tabela para que possam marcar uma data.

Com 180 metros de comprimento e 60 de altura, o bandeirão terá o tamanho exato do setor Norte da Arena Castelão, pegando por completo as arquibancadas superior e inferior.