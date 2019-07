Nos acréscimos, Ferroviário perde em casa por 1 a 0 para o Náutico

O Ferroviário perdeu por 1 a 0 para o Náutico nesta segunda-feira (15), na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 46 minutos do segundo tempo, após falha na cobertura aérea da defesa coral, Matheus abriu o placar e garantiu a primeira vitória de um visitante contra o Tubarão na competição. Com o resultado, o time pernambucano sobe duas posições, agora na 5ª colocação, enquanto o Ferrão continua na liderança, com 21 pontos, dois a mais que o vice-líder do Grupo A, o Confiança.

A primeira etapa começou com um Náutico comandante, partindo da intermediária defensiva com Jefferson Nem e Danilo Pires buscando construir as jogadas, mas com dificuldades quando esbarravam na primeira linha de pressão do Ferroviário. Pelo lado direito, Thiago foi um dos destaques do Timbu, puxando para o meio e arriscando um drible ou finalização. Foi dele a principal chance da partida, desperdiçada no fim do primeiro tempo.

O Tubarão da Barra sentiu falta do lateral Lucas Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lado direito da equipe teve pouca amplitude, com Janeudo cobrindo a região no setor ofensivo, mas sem apoio. Cariús ficou isolado na entrada da área, com a bola chegando pingada ao seu encontro e sempre muito marcado. Leanderson e Mazinho tentam distribuir por trás, com pouca participação de Caxito e de Arcanjo. Sem a proximidade dos meias com os atacantes, as associações na fase ofensiva foram precárias, faltando criatividade e paciência no terço final do campo para o time coral.

Cariús foi referência isolada durante grande parte do jogo, fazendo o pivô para ninguém chegar no ataque Foto: Kid Junior

Na segunda etapa, o Ferrão entrou mais ligado. Com Arcanjo e Caxito mais participativos, Cariús teve mais opções de passes no ataque, permitindo uma pressão maior do time da casa. O Náutico manteve a mesma atitude defensiva, explorando os eventuais contra-ataques. A bola parada foi a principal arma do time de Gilmar dal Pozzo, e foi numa jogada aérea que o gol veio, no primeiro minuto dos acréscimos. Matheus recebeu cruzamento da esquerda e fez belo voleio para abrir o placar no apagar das luzes do Castelão. O Ferroviário ainda tentou reagir, mas não havia tempo. Foi a primeira derrota do Tubarão em casa.

O Ferrão encara o Globo/RN na próxima rodada, fora de casa, no sábado (20). No primeiro turno, o time cearense derrotou o adversário no primeiro turno por 1 a 0. Já o Timbu recebe o Treze no domingo (21).