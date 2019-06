Neymar recebe intimação e deve depor na sexta-feira; CBF pede adiamento

Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática foram até à Granja Comary, na manhã desta segunda-feira (3), e entregaram intimação para o jogador Neymar, que é investigado por supostos crimes virtuais.

O atacante foi intimado a depor na sexta-feira, no entanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pediu adiamento - a seleção estará em Porto Alegre, onde joga no domingo amistoso contra Honduras. O depoimento será remarcado a próxima semana, com data ainda a ser definida.

Os agentes ficaram na Granja durante 45 minutos e deixaram o local após Neymar assinar a intimação.

Viagem para Brasília

A delegação da seleção brasileira viaja nesta terça-feira (4) para Brasília e joga amistoso com o Catar na quarta. No dia seguinte vai para Porto Alegre. Na sexta, Neymar estará na capital gaúcha para jogar de novo no domingo, contra Honduras no Beira-Rio.

A polícia vai periciar o celular de Neymar, uma vez que o jogador exibiu no Instagram nome e fotos da mulher que o acusa de estupro.