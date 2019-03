Neymar estará melhor na Copa América do que estava na Rússia, diz estafe de Tite

A comissão técnica de Tite na Seleção Brasileira demonstrou, nesta quinta-feira (28), otimismo com a recuperação do atacante Neymar. Segundo o preparador físico Fábio Mahseredjian, o jogador vai se apresentar para a disputa da Copa América em situação física melhor do que a do ano passado, quando teve antes da Copa do Mundo uma lesão idêntica no mesmo local, o quinto metatarso do pé direito.

Mahseredjian diz ter contato frequente com o preparador físico pessoal de Neymar, Ricardo Rosa, que também integra o trabalho na seleção brasileira, para acompanhar a evolução do tratamento fisioterápico, assim como ter informações da carga de trabalhos físicos submetidas ao atacante.

"Acreditamos que na apresentação à Copa América ele já vai ter jogado de quatro a seis partidas pelo Paris Saint-Germain e estará em melhores condições físicas do que foi na Copa do Mundo de 2018", disse, nesta quinta, na entrevista coletiva após a convocação da seleção para amistosos no próximo mês, contra o Panamá e República Checa.

A seleção vai se reunir em março sem a presença do atacante. A previsão dos médicos é de Neymar retornar a atuar em abril, um mês antes da convocação final para a Copa América. A equipe do técnico Tite deve ser reunir no fim de maio na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para o torneio, que começará em 14 de junho.

No ano passado, o atacante só se recuperou totalmente da lesão e voltou a atuar a cerca de duas semanas da estreia na Copa do Mundo. O camisa 10 da seleção ganhou chance de entrar em campo em amistosos contra a Croácia e Áustria. Na Rússia, Neymar participou dos cinco jogos do Brasil e marcou dois gols: um diante da Costa Rica e outro na partida com o México.

O técnico Tite contou que em viagem recente à Europa para analisar jogos e observar jogadores, procurou se reunir com Neymar em Paris, porém não comentou assuntos sobre a seleção brasileira. "Nós fizemos uma visita de caráter mais humano e solidário", explicou o treinador.