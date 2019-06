Neymar aceita exigências do Barcelona e se aproxima de volta ao Camp Nou

Neymar está cada vez mais próximo de jogar no Barcelona pelas próximas cinco temporadas. O brasileiro aceitou todas as condições impostas pelo clube catalão e já negocia a saída do Paris Saint-Germain (PSG). A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Sport.

A reportagem apurou que o desejo de atuar com os antigos companheiros Messi e Suárez foi determinante para a decisão de voltar ao time que o contratou do Santos, na negociação que foi a mais cara da história do futebol. Como o clube se dispôs a contratá-lo mesmo diante da sequência de polêmicas, incluindo uma acusação de estupro, o atacante aceitou também reduzir o salário quase que pela metade, assinando contrato com valor próximo de 24 milhões de euros - mesma quantia paga quando deixou o time, em 2017.

Segundo o staff do jogador, a prioridade de Neymar não é econômica, mas profissional. Cortado da Copa América após lesão no tornozelo direito e distante da disputa da Bola de Ouro, o brasileiro quer reencontrar as boas atuações e o protagonismo no futebol europeu.

Última condição

Fontes ligadas ao jogador afirmam que Neymar irá retirar a queixa judicial apresentada contra o Barcelona por conta de bônus não pagos pela renovação contratual com a equipe. A solicitação foi do próprio presidente catalão Josep Maria Bartomeu.

A diretoria não efetuou o pagamento alegando que o brasileiro deixou o clube antes do prazo estipulado. O acordo com o PSG rendeu 50 milhões de euros ao pai de Neymar.